欧州株　引き続きマイナス圏で推移　独ＤＡＸ０．４％安
東京時間19:37現在
英ＦＴＳＥ100　 9250.63（-26.40　-0.28%）
独ＤＡＸ　　23653.58（-95.28　-0.40%）
仏ＣＡＣ40　 7885.16（-11.77　-0.15%）
スイスＳＭＩ　 12099.75（-44.57　-0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46252.00（-10.00　-0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6691.75（+12.50　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24628.25（+77.50　+0.32%）