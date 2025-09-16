欧州株 引き続きマイナス圏で推移 独ＤＡＸ０．４％安
東京時間19:37現在
英ＦＴＳＥ100 9250.63（-26.40 -0.28%）
独ＤＡＸ 23653.58（-95.28 -0.40%）
仏ＣＡＣ40 7885.16（-11.77 -0.15%）
スイスＳＭＩ 12099.75（-44.57 -0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:37現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46252.00（-10.00 -0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6691.75（+12.50 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24628.25（+77.50 +0.32%）
東京時間19:37現在
