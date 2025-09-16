「コーデ考えるの苦手」な40・50代へ！【ユニクロ】ガバッと着るだけ♡「優秀ワンピ」

何を着ればいいかわからない……。コーデが苦手なミドル世代は、ガバッと着るだけでサマになる【ユニクロ】の「優秀ワンピ」を頼って。トレンドのスポーティスタイルを実現できるナイロンワンピや、秋先取りコーデを楽しめるジャージーワンピなど、迷わずおしゃれが完成するワンピは、ワードローブの一軍になるかも。

迷わず最旬スポーティスタイルが完成する

【ユニクロ】「ナイロンワンピース / 7分袖」\3,990（税込・セール価格）

ナイロン素材とハーフジップデザインが特徴的な、トレンドのスポーティスタイルが1着で完成するワンピは、おしゃれが苦手な人の強い味方になりそう。ウエストのドローストリングを絞って、フィット感の調節も可能。7分袖なので、夏 → 秋のシフトコーデにも活躍しそうです。

着るだけでコーデを格上げ！ 長く使える優秀アイテム

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

上品な光沢感のあるサテン素材が特徴。バイアスカットによる美しいシルエットがエレガントなムードを醸し出し、コーデを格上げしてくれそう。リゾート地では1枚で、Tシャツやタートルネックをインしたり、カーディガンやジャケットを羽織って、自由にスタイリングを楽しめるのも嬉しいポイントです。

オンオフOK！ 秋っぽ素材で季節も先取り

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワンピース」\3,990（税込）

秋先取りコーデを楽しみたいなら、起毛感とあたたかみのあるジャージー素材で作られている、こちらのワンピースがおすすめ。ダブルVネックが洗練された印象を与え、フィットアンドフレアの美しいシルエットが上品な雰囲気を演出。オンにもオフにも幅広く活躍しそうです。

残暑も快適！ 大人の魅力引き立つワンピ

【ユニクロ】「ウルトラストレッチエアリズムワンピース」\1,990（税込・セール価格）

「サラサラとして、肌ざわりはなめらかで快適」（公式オンラインストアより）という、エアリズムの素材で作られているワンピースは、残暑が厳しい今の時期にぴったり。フレアシルエットとミドル丈、デコルテがキレイに見える首元が優美な雰囲気を演出。大人の魅力をグッと引き出してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i