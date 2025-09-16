Snow Man・目黒蓮さんが「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイ フォトコール（第一夜）に登場しました。

【写真を見る】【Snow Man・目黒蓮】ブラックコーデで魅了「まだ見たことない世界にチャレンジして、いろいろな方とつながれたら」ブルガリ展覧会フォトコール

目黒さんは黒いベルベットのジャケットに黒の蝶ネクタイを合わせ、全身ブラックのコーディネートで会場を魅了しました。









コーディネートのポイントについて目黒さんは、 “僕にとっては、これまでの人との繋がりとか、いろんな思いが詰まったコーディネート” と紹介。ブルガリの友人にジュエリーなどを選んでもらったことを明かしました。さらに、その友人との出会いのきっかけとなったFENDIのジャケットとブルガリを組み合わせたコーディネートであることを語り、 “僕にとっては本当に大切な今日のコーディネートになっています” と気持ちを込めて話しました。









また、今後どのような道を探求していきたいか問われると、 “ブルガリの色彩豊かな魅力のように、僕も自分自身の色をどんどん突き詰めていって、より深い色にして、まだ見たことのない世界にチャレンジして、いろいろな方とこれからも繋がれていけたらいいなと思います” と笑顔で語りました。

「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイ フォトコール（第一夜）には、目黒さんのほか、森星さん、EXILE AKIRAさん、チャン・ウォニョンさん（IVE）、中島健人さん、のんさん、井川遥さん、MIYAVIさん、桐谷美玲さん、大政絢さん、小雪さん、キム・ジウォンさん、山下智久さんらが出席しました。

【担当：芸能情報ステーション】