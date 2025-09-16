【マサーフェル・ヤッタ（ヨルダン川西岸）＝福島利之】イスラエル軍は１３日、ヨルダン川西岸南部マサーフェル・ヤッタ地区で、米アカデミー賞を受賞したドキュメンタリー映画のパレスチナ人監督バーセル・アドラーさん（２９）の自宅を捜索した。

バーセルさんの叔父ナイーム・アドラーさん（５７）によると、１３日午後、ナイームさん所有のオリーブ畑にイスラエル人入植者約２０人が侵入。バーセルさんらが入植者を追い出そうとすると、入植者は車を走らせて暴れ、バーセルさんの兄ら４人が負傷した。

バーセルさんが負傷した兄らの付き添いで病院にいる間に、軍はバーセルさんの自宅を捜索した。自宅には妻や生後９か月の娘がおり、軍は妻の携帯電話を調べたという。軍報道官は取材に「テロリスト数人がイスラエル人市民に石を投げたという通報を受け、捜索を実施した」と答えた。ナイームさんや他の目撃者は、バーセルさんが石を投げたことを否定している。

７月には、バーセルさんが共同監督を務めたアカデミー賞受賞作品「ノー・アザー・ランド」の出演者の一人が、入植者に撃たれて死亡するなど攻撃が激しくなっている。バーセルさんは取材に「入植者やイスラエル軍は、常に私のあら探しをしている」と嘆いた。