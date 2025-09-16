郵便局のネットショップで買える！マイメロディ50周年＆クロミ20周年記念グッズ「フレーム切手セット」など全6アイテムが登場。

キャラクターグッズなどを扱うエンスカイは、サンリオのキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」のグッズを、2025年9月12日から28日までの期間、「郵便局のネットショップ」で受注販売中です。

全6アイテムがかわいすぎる...

マイメロディ50周年とクロミ20周年を記念したグッズが登場。周年のイラストを使ったかわいらしいデザインの「フレーム切手セット」「日付印 Lサイズ」「スタンプ台」それぞれ2種、全6アイテムがラインアップ。いずれも12月1日から順次発送されます。

・フレーム切手

それぞれ歴代デザインを使用し、これまでの歩みを振り返られるデザインとなっています。箔押しを施した透明度の高いA4サイズの特製クリアファイルに、台紙とフレーム切手（シールタイプ85円切手10枚綴り）が入った状態で届けられます。

価格は各5500円。

・日付印 Lサイズ

マイメロディ、クロミでお揃いのデザイン。本体横のダイヤルで好きな日付に設定できます。用途そのままに日付を押せるほか、日付部分を浮かせればデザインのみ押すことも可能で、メッセージを書く際の枠としても使えます。

価格は各4950円。

・スタンプ台

日付印の印面がキレイに押せる、サンビー純正スタンプ台。赤はマイメロディ、黒はクロミのデザインがプリントされた、今回だけのオリジナルデザインです。

価格は各1540円。

それぞれ単品販売のほか、マイメロディとクロミ、それぞれ1商品ずつを1クリックでまとめて買える「マイメロディセット」「クロミセット」、全ての商品を一括購入できる「マイメロディ＆クロミ まとめてセット」も用意しています。

予定数量を上回った場合、受注期間中でも販売終了となります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部