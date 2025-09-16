9月10日に上越市で発生した突風。新潟地方気象台は「ダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高い」との調査結果を発表しました。「経験したことのない風の吹き方だった」被害に遭った住民が当時の状況を語りました。



視界がかすむほどの雨。つぎの瞬間。風が激しく吹き荒れます。これは9月10日、上越市三和区で撮影された動画です。動画を撮影した藤田雅裕さん。当時、妻と自宅にいました。





〈藤田さんの妻〉「風と雨で外がまっしろになるのは初めての経験」9月10日に上越市で発生した突風。屋根や壁が吹き飛ばされるなどの被害が相次ぎました。市によりますと建物の被害は67件、けが人が2人確認されています。〈藤田さんの妻〉「経験したことがないような風の吹き方で斜めでなく真横に風がぶわーっと吹いて」気象台は現地調査の結果、突風は「ダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高い」と判断しました。ダウンバーストとは発達した積乱雲から冷たい空気が一気に吹き下ろされて地表にぶつかり、爆発的な突風が起きる現象。ガストフロントはその冷気が地表周辺のあたたかい空気を巻き込むことによって、さらに広範囲に突風を発生させる現象です。吹き飛ばされた建物に。根元からなぎ倒された樹木。気象台の推定では当時風速45メートルの突風が吹いていたとみられます。藤田さんの自宅も窓ガラスが割れる被害を受けました。〈藤田雅裕さん〉「竜巻注意情報とかテレビで聞いているんですけどひと事だと思っちゃうんですよね。心構えだけはしっかりしておかなきゃなと改めて思いました」なぎ倒された樹木。二次被害を防ごうと木の伐採作業が進められていました。〈伐採を依頼 松縄喜一さん〉「みんな片づけてもらわないとみなさんに迷惑かけちゃうので、こんなの初めてですわ、弱ったもんだわ」9月11日、東京都内ではコンテナが突風により横転し、 作業員2人が下敷きになりうち1人が死亡しています。コンテナを横転させるほどの風…「ダウンバーストまたはガストフロントで起きた可能性が高い」とみられています。身を守るにはどうすれば良いのか…〈新潟地方気象台 林宏一防災管理官〉「陸地上で発生する場合ですとどこで発生してもおかしくない。真っ黒な空になった 雷が聞こえてきたというような状態であれば突風が起こりやすい状況になっているのでしっかりとした コンクリート製の所に入って様子を見ていただければ」気象台はダウンバーストやガストフロントといった突風はこれからピークを迎える台風シーズンに発生する可能性が高いとして注意を呼びかけています。