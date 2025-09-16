夏の喧騒が落ち着き、過ごしやすい季節に開催される日本の「秋祭り」。大曲の花火や高山祭など、一度は見てみたい有名な祭りも多いですが、「交通手段や宿の手配が大変そう・・」「混雑の中でちゃんと見られるか不安・・」と諦めていませんか？そんな悩みを解決してくれるのが、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売する「秋祭りツアー」です。往復の列車、宿泊、そして何より祭りを特等席で楽しめる観覧席までセットになっているものもあるので、面倒な手配は一切不要です。

この記事では、数あるプランの中から特に注目の「大曲の花火」や「秋の高山祭」を楽しむツアーを中心に、その魅力と内容をご紹介します。

秋の夜空を彩る「大曲の花火−秋の章−」をイス席で鑑賞

秋田県で開催される「大曲の花火−秋の章−」を楽しむツアーもいくつか用意されています。例えば、首都圏発の”「大曲の花火ー秋の章ー」と紅葉に彩られた八幡平へ”という1泊2日のツアーでは、イス席が用意されており、夏よりも涼しく快適な気候の中ゆったりと花火を鑑賞できるのが魅力で、新幹線利用で、田沢湖高原温泉郷に宿泊するプランとなっています。大曲の花火を楽しむことが出来るツアーは、いくつか用意されていますので、Webで詳細をご確認下さい。

大曲の花火ー秋の章ー（イメージ）写真提供：秋田県大仙市

祭り会場まで徒歩圏内の温泉宿に宿泊で、自由に楽しむ「秋の高山祭」

日本三大美祭のひとつ、秋の高山祭「八幡祭」。ユネスコ無形文化遺産に登録された絢爛豪華な屋台行事では、11台の屋台を中心に、総勢数百名の大行列が町を巡る「御神幸（祭行列）」や約100個もの提灯が屋台を灯す「宵祭」など伝統的な祭行事を楽しめます。

秋の高山祭・宵祭（イメージ）写真提供：高山市

他にも魅力的な秋ツアーが！大洗海上花火大会なども

上記以外にも、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスでは、秋を満喫できる様々なツアーがあります。

約18,000発の花火が夜空を彩る「大洗海上花火大会2025〜千変万化〜」を有料観覧席から鑑賞する日帰りツアーを楽しむツアーなど、列車と宿泊に加え、イベント仮称などが一緒になった多くのツアー発売されています。

また、京の老舗料亭で京懐石を味わいながら、京都三大祭の一つ「時代祭」の行列出発前の裏側を見学できるツアーも用意されています。

時代祭 維新勤王隊列（イメージ）写真提供：京都市観光協会

ツアーの申し込みと割引情報

ツアーの申し込みは、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」のほか、JR東日本の主な駅にある「駅たびコンシェルジュ」の店頭でも可能です。インターネットで対象商品を予約すると、1人様あたり1,000円引きとなる「ネット割」も実施中。（一部、のツアーは「ネット割」の適用対象外であり、申し込みもインターネット限定となっています）

面倒な手配は不要！最高の席で、一生モノの思い出を

日本各地で受け継がれる、感動的な秋祭り。JR東日本びゅうツーリズム&セールスのツアーを利用すれば、個人では確保が難しい観覧席から、その迫力と熱気を心ゆくまで堪能できます。移動や宿泊もすべてセットになっているため、あなたはただ「楽しむ」ことに集中するだけ。インターネット予約なら1,000円割引（一部商品除く）になる商品があるのも嬉しいポイントです。人気のツアーは、売り切れになる事も予想されますのでご了承ください。

この機会を逃さず、日本が誇る秋の絶景を探す旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本びゅうツーリズム＆セールス）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）