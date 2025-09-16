15歳の新星・原田琥之佑主演で描く、横浜聡子監督待望の最新作『海辺へ行く道』の見どころを紹介。ものづくりに夢中な少年と、秘密だらけの大人たちの物語を描いた超おすすめ作！

