本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (16日大引け後 発表分)
※9月25日、東証プライム市場に上場予定のオリオンビール <409A> [東証Ｐ]、ＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]は16日、公開価格を発表した。
●オリオンビール <409A>
上場市場：東証プライム市場
上場予定日：9月25日
事業内容：酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営
公開価格：850円
仮条件：800円～850円
想定発行価格：770円
上場時発行済み株式数：4081万3400株
売り出し：2756万3200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限413万4400株
ブックビルディング期間：9月9日～12日
公開価格決定日：9月16日
申込期間：9月17日～22日
受渡期日：9月25日
主幹事：野村證券
●ＧＭＯコマース <410A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：9月25日
事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ
ティングプラットフォーム等の開発、提供
公開価格：1180円
仮条件：1140円～1180円
想定発行価格：1160円
上場時発行済み株式数：516万4800株
公募：156万8400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株
ブックビルディング期間：9月8日～12日
公開価格決定日：9月16日
申込期間：9月17日～22日
払込日：9月24日
主幹事：大和証券
[2025年9月16日]
株探ニュース