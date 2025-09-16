

※9月25日、東証プライム市場に上場予定のオリオンビール <409A> [東証Ｐ]、ＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ]は16日、公開価格を発表した。



●オリオンビール <409A>



上場市場：東証プライム市場

上場予定日：9月25日



事業内容：酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営



公開価格：850円

仮条件：800円～850円

想定発行価格：770円



上場時発行済み株式数：4081万3400株

売り出し：2756万3200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限413万4400株

ブックビルディング期間：9月9日～12日

公開価格決定日：9月16日

申込期間：9月17日～22日

受渡期日：9月25日



主幹事：野村證券



●ＧＭＯコマース <410A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：9月25日



事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ

ティングプラットフォーム等の開発、提供



公開価格：1180円

仮条件：1140円～1180円

想定発行価格：1160円



上場時発行済み株式数：516万4800株

公募：156万8400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株

ブックビルディング期間：9月8日～12日

公開価格決定日：9月16日

申込期間：9月17日～22日

払込日：9月24日



主幹事：大和証券



[2025年9月16日]





株探ニュース

