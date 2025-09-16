未来の商売戦略を学ぶゼミナールが、平戸市で開かれました。

ジャパネットたかた創業者の髙田 明さんら、県内出身の経営者がビジネスのあり方などを語りました。

全国から企業関係者ら約330人が参加した「商業界九州ゼミナール」。

「正しい商売」を学ぶ場として1951年から始まり、平戸市での開催は初めてです。

（ジャパネットたかた創業者 髙田 明さん）

「僕はビジネスを、ジャパネットを作る過程で、消費税が上がり全然売れなくなった。そんなのは全く気にしなかった。

ただただ今を生きて、やらなければいけないことをやり続けた。

だから未来の中の8割、9割は、自分の力では変えられないことで悩んでいる人が、ものすごく多すぎるのではないかと思うが、どう思いますか。皆さん」

平戸市出身で、ジャパネットたかた創業者の髙田 明さんは、通販事業を成長させた経験を振り返りながら、地域や人を元気にするビジネスの可能性を訴えました。

（ジャパネットたかた創業者 髙田 明さん）

「自分たちの力で、自分たちの会社でできることに100％の力を注いでいけば、絶対に思う通りの会社ができてくる」

また 九州を中心に200店以上を展開する「メガネのヨネザワ」の創業者 米澤 房朝会長は、夢を叶えるためのプロセスを語りました。

（ヨネザワ 米澤 房朝 会長）

「夢を語る、夢を文字にする、夢を絵にする。夢に数字を入れることで具体化して結晶化される。自分と会社の目標に掲げることで、辛いと思っていたことが喜びに変わる」

商業界九州ゼミナール長崎の竹田 純一郎 運営委員長は「ゼミナールの交流を通して、新たなビジネスチャンスが生まれる場となってほしい」としています。