Photo: Raymond Wong / Gizmodo US｜さっそく今月出た話題作『ホロウナイトシルクソング（Hollow Knight: Silksong）』をやってみたよ

編集部にXbox Ally Xが持ち込まれてきました！

Xbox Ally XはAus×Microsoft（マイクロソフト）共同開発の「手に持てるXbox」です。

発売は10月を予定しているのに、価格は未定。プロセッサは携帯ゲーム端末向けAPUのAMD Ryzen Z2 Extremeを搭載しました。これは、AMDが1年近く前に発表したプロセッサ。やっとその性能を実感できますね。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

お試しでプレイしたのは、ライバルのゲーム配信プラットフォームであるSteamでウィッシュリスト登録数が一番多い『Hollow Knight: Silksong』（ホロウナイト シルクソング）です。どのゲーム機でプレイしても面白いゲームだし、極端な話、『たまごっち』より処理性能のある端末ならどんな端末でもふつうにプレイできるので、あんまり処理性能のデモ用にはふさわしくないセレクションだと思ったけど…。

いろんな意味で、Asus ROG Ally Xをもっとハイエンドにした後継機がAsus ROG Xbox Ally Xという位置づけですね（…と書きながらも二度見、三度見。X多すぎて目がチラチラしますよね…）。Xbox Ally Xのほうが数mm厚くて、やや重め。使ってみた印象ではファン音も大きく感じました（Silksongですでにそう）。

机に置いて並べるともっと違いが際立ちます。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US © Wong / Gizmodo

グリップは、Xbox用コントローラを模したものらしいです。ほかのSteam Deckみたいな端末に比べ、長くゲームをする場合に一番快適かもしれません。

重量は750gありますが、1時間半プレイしても支えてる腕がだるくなったりはありませんでした。

昨年のAlly Xと同じく、ボタンとスティックは指で触って確かな存在感。7インチ、1080pのIPSディスプレイでゲームに没頭できました。グロッシーな画面に映し出される『Hollow Knight: Silksong』は、明るく鮮明そのものです。

トリガーが改善したのはうれしい驚きで、前よりボタンが大きくなってます。これなら手の小さな同僚も、手を移動させなくても各バンパーに指が届きそうです。

XboxのUIでWindows 11を表示するモードはまだ未完成

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

ハードがゴツいのも無理はなく、 Xbox AllyもXbox Ally Xも小さな画面用に開発されたまったく新しいWindows 11に対応してるんですね。左サイドには既存のPCのXbox Game Barの拡張版として開発されたXbox専用ボタンもあって、そこを押すとメニューが立ち上がることになってます。

ただXBoxの人が念押ししているように、こちらのソフトウェアはまだ開発の途中です。現状、ROGボタンを押すと、立ち上がるのはAsus Armoury Crateというソフトウェア。ここで画面の明るさやボリューム、処理性能の設定は調整できます。

新しいUIに変わるのは、10月のリリースを待って、となりそうです。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

そんなわけで試せなかったけど、一応情報だけ書くと、Windows 11の新バージョンはデュアルブート環境で、標準のデスクトップ環境と、一部タスクのバックグラウンド処理にリミットを設ける新バージョンの2つを切り替えることができます。

後者の新バージョンはゲーム時の処理性能を最大化したもの。普通にやると、今はWindows 11のどのバージョンでもバックグラウンド処理に持っていかれてゲームが遅くなる問題がありますけど、OS側をいじることで、そこをなんとかしようとMicrosoftが重い腰を上げたというわけです。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

Xboxのハンドヘルドは、デカいハンドヘルドを持ち歩くことに抵抗を感じない人にはいい買い物でしょう。MAXの性能を推し量れるゲームとは言い難い『Hollow Knight: Silksong』で試しただけなので、あまり大きなことは言えないけど、ゲームの動作は上々でした。

気になるのは価格かな。これはコンソール使いのゲーマーの手に届く範囲にとどめないと、ほかに流れちゃうでしょね。