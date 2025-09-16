この秋は、ドレステリアのアイコン「オーバーラップサークルプリント」に注目！ 着映え感と上品さを兼ね備えたベージュベースのプリントを顔まわりにまとうことで、ワンランク上のレディルックが完成します。異素材の切り替えやパイピング、赤の配色で感度の高さもしっかりアピールして。

前立てや袖の配色デザインで定番プリントを旬顔に更新

出典: 美人百花.com

しなやかな風合いのシャツ素材が、大人の女性らしさを演出。ナロースカートにすっきりタックインして、エレガントに着こなして。

ブラウス￥19,800、スカート￥19,800／ともにドレステリア（ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店） イヤリング￥5,250／アビステ

アイコンプリントをジャガードで表現したスペシャルな一枚

出典: 美人百花.com

すっきりスマートな印象が叶う、ショートスリーブ＆コンパクトなフォルムがレディ好み。白リブと赤ラインが引き出すレトロシックな雰囲気を思いっきり楽しんで。

カーディガン￥16,500、スカート￥23,100／ともにドレステリア（ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店）

掲載：美人百花2025年9月号

撮影／西崎博哉（MOUSTACHE） スタイリング／井関かおり ヘアメイク／MAKI モデル／美香 文／井関さやか