°¦ÃÎ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÁ´180Å¹ÊÞ¤¬¸ø³«¡Ú»ÜÀß¾ÜºÙ¡Û
¡¡»°°æÉÔÆ°»º¤Ï12Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½é¤È¤Ê¤ëËÜ³ÊÅª¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥â¡¼¥ë¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù¤ò11·î4Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÆþµïÅ¹ÊÞ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ½é½ÐÅ¹32Å¹ÊÞ¡¦Ãæµþ·÷½é½ÐÅ¹35Å¹ÊÞ¡¢Á´180Å¹ÊÞ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡ÙÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡¡ÎÐË¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â
¡¡¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤ÎÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢157Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¡¢23Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¿©½¼¼Â¤Î¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡Ê¥ª¥«¥¶¥¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Å¹ÊÞ¡¢²È¶ñ¡¦»¨²ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ëÅ¹ÊÞ¤â½¼¼Â¤¹¤ë¡£
¡¡¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÁ´45Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏÅ¹¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç¤½¤í¤¦¡£2FÃæ±ûÉô¤Ï¡¢24Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÅìÂ¦¤Ï¡¢Ìó4200Ê¿ÊÆ¤ÎÎÐË¤«¤Ê¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤È¤Ê¤ë¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏºÇÂçÎÐÃÏÌÌÀÑ¤Î¹¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µÍÎÏÅ¹¤ò´Þ¤à°û¿©¡¦À¸Á¯¡¦¿©ÊªÈÎÅ¹ÊÞ12Å¹ÊÞ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI ¤ª¤¤¤·¤¤ MARKET¡×¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡²°³°¹¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Í·¶ñ¡¢Ê®¿å¡¦¿å·Ê¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£ËèÆüÍ¼Êý¤Ë¸÷¡¦²»¡¦¿å¤Î¥·¥ç¡¼¡ÖMAGIC HOUR¡×¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ® ²¬ºêËÜ½É»³ÃæÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È6³¹¶è1²èÃÏ
¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö²¬ºêÅì¡×IC¤«¤é3¥¥í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö²»±©³÷·´¡×IC¤«¤é5¥¥í
Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó13Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó15Ëü8400Ê¿ÊÆ¡ÊÌó4Ëü7900ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó6Ëü4600Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü9500ÄÚ¡Ë
Å¹ÊÞÅï¡§Ìó4Ëü9800Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü5100ÄÚ¡Ë
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ìÅï¡§Ìó1Ëü4800Ê¿ÊÆ¡ÊÌó4500ÄÚ¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó3Ëü5000Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü1000ÄÚ¡Ë
¹½Â¤µ¬ÌÏ
Å¹ÊÞÅï¡§Å´¹üÂ¤¡¦ÃÏ¾å2³¬·ú
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ìÅï¡§Å´¹üÂ¤¡¦ÃÏ¾å5³¬·ú
Å¹ÊÞ¿ô¡§180Å¹ÊÞ
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§Ìó3200Âæ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
ÊªÈÎ¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Á¸á¸å9»þ
°û¿©¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å9»þ
¢¨ºÇ½ª±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¨°ìÉô¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¢¤ê
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§2024Ç¯5·îÃå¹©¡¢2025Ç¯ 9·îËö½×¹©¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢2025Ç¯11·î4Æü³«¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡ÙÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡¡ÎÐË¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â
¡¡¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤ÎÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢157Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤È¡¢23Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¿©½¼¼Â¤Î¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡Ê¥ª¥«¥¶¥¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿©´ØÏ¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÁ´45Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏÅ¹¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç¤½¤í¤¦¡£2FÃæ±ûÉô¤Ï¡¢24Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÅìÂ¦¤Ï¡¢Ìó4200Ê¿ÊÆ¤ÎÎÐË¤«¤Ê¸ø±à·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI MARKET¡×¤È¤Ê¤ë¡£Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏºÇÂçÎÐÃÏÌÌÀÑ¤Î¹¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¸µÍÎÏÅ¹¤ò´Þ¤à°û¿©¡¦À¸Á¯¡¦¿©ÊªÈÎÅ¹ÊÞ12Å¹ÊÞ¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥·¥§·¿»ÜÀß¡ÖOKAZAKI ¤ª¤¤¤·¤¤ MARKET¡×¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡²°³°¹¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Í·¶ñ¡¢Ê®¿å¡¦¿å·Ê¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£ËèÆüÍ¼Êý¤Ë¸÷¡¦²»¡¦¿å¤Î¥·¥ç¡¼¡ÖMAGIC HOUR¡×¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²¬ºê¡Ù
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÉñÌÚÄ® ²¬ºêËÜ½É»³ÃæÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È6³¹¶è1²èÃÏ
¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö²¬ºêÅì¡×IC¤«¤é3¥¥í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö²»±©³÷·´¡×IC¤«¤é5¥¥í
Ì¾¸Å²°Å´Æ»ËÜÀþ¡ÖËÜ½É¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó13Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó15Ëü8400Ê¿ÊÆ¡ÊÌó4Ëü7900ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó6Ëü4600Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü9500ÄÚ¡Ë
Å¹ÊÞÅï¡§Ìó4Ëü9800Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü5100ÄÚ¡Ë
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ìÅï¡§Ìó1Ëü4800Ê¿ÊÆ¡ÊÌó4500ÄÚ¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó3Ëü5000Ê¿ÊÆ¡ÊÌó1Ëü1000ÄÚ¡Ë
¹½Â¤µ¬ÌÏ
Å¹ÊÞÅï¡§Å´¹üÂ¤¡¦ÃÏ¾å2³¬·ú
Î©ÂÎÃó¼Ö¾ìÅï¡§Å´¹üÂ¤¡¦ÃÏ¾å5³¬·ú
Å¹ÊÞ¿ô¡§180Å¹ÊÞ
Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡§Ìó3200Âæ
±Ä¶È»þ´Ö¡§
ÊªÈÎ¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡§¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Á¸á¸å9»þ
°û¿©¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å9»þ
¢¨ºÇ½ª±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¨°ìÉô¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¢¤ê
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§2024Ç¯5·îÃå¹©¡¢2025Ç¯ 9·îËö½×¹©¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¢2025Ç¯11·î4Æü³«¶È¡ÊÍ½Äê¡Ë