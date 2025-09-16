話題になっているのは、遊び疲れた子猫たちのあまりにも可愛すぎる姿。ウトウトと眠りそうになっていた子猫の隣に、子猫がもう1匹そっと近づいてきて…？

癒し効果抜群な子猫たちの様子は記事執筆時点で3.6万回再生を突破し、「可愛いな～」「本当に愛らしいですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：ウトウトする子猫→隣にもう一匹子猫がやってきて……】

元気いっぱいな子猫たち

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、子猫たちの可愛すぎる瞬間を捉えた様子です。まず初めに登場したのは、飼い主さんのお膝の上に乗っていた子猫。飼い主さんの手を甘噛みしたりと、じゃれて遊んでいたといいます。

ヤンチャ盛りな子猫たちはそれぞれ好きな場所で、この日も元気いっぱいに遊び回っていたそう。そんな子猫たちの姿を親戚のお姉ちゃんのプッカちゃんも、爪とぎの上でくつろぎながら見守ってくれていたそうです。

たくさん遊んだら…

「遊ぼうよ～」と言っているように突撃していったり、尻尾を猫じゃらしのようにして遊び始めたり。モフモフふわふわな子猫たちが楽しそうにじゃれ合う姿は、見ているだけで心が和むよう。ひとりで寝そべりながら毛づくろいをしているマイペースな子もいたそうです。

しばらく自由に過ごしていた子猫たちでしたが、たくさん動き回って疲れたのか、眠そうにウトウト…。すでに寝落ちしてしまっている子もいたそうで、座布団で寝転がる子も今にも眠ってしまいそうになっていると…。

可愛いふたり

そっと近づいてきた子猫がすぐ隣にゴロンと寝転がり、なんと添い寝をしにきたのだとか！ふたりは目を合わせると、後に来た子が先に寝ていた子の前足をペロペロと舐めてあげていたといいます。

そして、寝る体勢になったふたりをよく見てみると、前足を触れ合わせるというたまらなく可愛い光景が。まるで手を繋いでいるかのような姿で、仲良く添い寝をする子猫たちなのでした。

投稿には「They really are soooo cute(本当に可愛いですね)」「Wonderful little fluffy angels!!(素晴らしいふわふわの天使たち！！)」「Cute overload! Made my day!(可愛い子がたくさん！最高の一日になりました！) 」「Sweet dreams♡(良い夢を♡)」など、世界中の視聴者さんたちからコメントが寄せられることとなりました。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、可愛い猫さんたちの日常の様子が投稿されています。すくすくと成長中の子猫たちの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。