【ニューヨーク＝小林泰裕】カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは１５日、米国進出２０周年を記念したイベントをニューヨーク中心部で開催した。

米国を重要市場と位置づけ、毎年２０〜３０店を出店して事業拡大を図る方針だ。

ファストリは２００５年９月１５日に「ユニクロ」を米東部ニュージャージー州に開業した。米国の店舗数は５月末で７４店となり、この１年で３割近く増えた。アジア以外では最大の店舗数で、北米の売上収益は全体の１割弱を占める。ユニクロの北米事業は長く赤字が続いたが、コロナ禍以降、不採算店の整理などによって黒字に転換した。

提携関係にあるニューヨーク近代美術館で１５日に記者会見した柳井正会長兼社長は「ファッション感度の高いこの街で培った経験が我々のあらゆる仕事に生かされている」と話した。主力の「ヒートテック」などを共同開発した東レの大矢光雄社長や、ユニクロのＰＲを担当する元プロテニス選手のロジャー・フェデラー氏も登壇した。

ユニクロの塚越大介社長は１５日、日本の報道陣の取材に応じ、「毎年、２０〜３０店を継続して出店していきたい」と強調した。一方で、米国での知名度は十分ではないとして、「まずはブランドを認知していただき、商品価値についてお客様に興味を持っていただくことを目指したい」と話した。

トランプ政権の高関税政策の影響は「インパクトはゼロではない。一部の商品は値上げせざるを得ない状況にある」と述べた。