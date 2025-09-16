【MLB】ドジャース 5-6 フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）

【映像】シュワバー、“片手で軽々” 衝撃のホームラン

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したフィリーズ戦で、初回からいきなり衝撃的なホームランが飛び出した。大谷と本塁打王を争うフィリーズの主砲シュワバーが、片手で振り抜いた打球を右中間スタンドまで持っていき、ファンを騒然とさせている。

ドジャースはオープナーとして左腕バンダをマウンドに送ったが、2番シュワバーの第1打席でその作戦は崩れた。カウント2-2からの5球目、外角へのスライダーを片手で拾うようにスイング。打球は伸びていき、右中間スタンドに突き刺さった。片手とは思えないスイングでのホームランに、ABEMAの実況解説陣からもざわめきが起こった。

この一発で今季53号となり、大谷に再び4本差を付けたシュワバー。解説を務めた元メジャーリーガーの長谷川滋利氏が「（バットの）先に当たったんだらわかるけど、けっこう根元の方に当たってた」とそのパワーに舌を巻けば、同じく元メジャーリーガーのマック鈴木氏、岩村明憲氏も「あかん！」「ボール球ですよ今の」「めちゃいい球だった」と、力強さと対応力に感嘆しきりの様子だった。

打席での存在感はもちろん、片手でも簡単にスタンドへ持っていく姿に、中継の視聴者からも驚きの声が相次いだ。コメント欄には「これ入るのは本物」「こりゃレベルが違う」といった反応が並び、そのパワーの異次元ぶりを物語っている。

リーグホームランキング争いで大谷を突き放すホームランは、王者争いの行方を占ううえでも大きなインパクトとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）