「今日好き」2児の母・重川茉弥、ショーパンから美脚チラリ「スタイル抜群」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2025/09/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が8月15日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開した。
【写真】重川茉弥、ほっそり美脚輝くミニ丈コーデ
重川は、オーバーサイズのトップスに合わせたショートパンツから伸びる美しい脚が際立つ私服姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「二度見した」「着こなせるのすごい」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
