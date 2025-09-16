しなこ「100人くらい声かけられた」ファッションで美脚披露「衝撃的な可愛さ」「着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2025/09/16】クリエイターのしなこが15日、自身のInstagramを更新。アメリカのディズニーランドを楽しむ様子を公開した。
【写真】しなこ「100人くらい声かけられた」ファッションで美脚披露
しなこは「ロリータ寄りのお洋服だったからか、すれ違う方みんなにたくさん褒めて貰えて」といい、「リアルガチで100人くらい声かけられたんじゃないかな？ってくらい！」とロリータ寄りのファッションに挑戦したことを報告。アメリカのディズニーランドで撮影された全身ショットで、美しい脚も際立っている。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「衝撃的な可愛さ」「着こなせるのすごい」「似合ってる」「さすがのセンス」「可愛い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
