ÌÂÁö¤¹¤ë¥É·³106²¯±ßÃË¡Ä¡ÈÍÞ¤¨¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡É¤Ï¡ÖÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¤Çµ¯¤³¤ëµÄÏÀ¡ÖºÇ°¡×
ÊÆÈÖÁÈ¤¬ÉÔ¿¶¶Ë¤á¤ë¥É·³¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡Çº¤á¤ëº¸ÏÓ¤Ë²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æº£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ï¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶ì¤·¤à31ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ°¡×¤Ê¤É¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFoul Territory¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î¥¢¥é¥Ê¡¦¥ê¥¾»á¤¬º£µ¨¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ïº£µ¨¤«¤Ê¤ê¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤è¤Í¡£Èà¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Èà¤ÏÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ë»Å»ö¤¬²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£AJ¡Ê¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¡Ë¡¢Èà¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡µå¼ï¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Èà¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë4Ç¯7200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó106²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿31ºÐº¸ÏÓ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡£4·î¤Ï·î´ÖËÉ¸æÎ¨0.82¡¢6·î¤ÏÆ±1.35¤È¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î·î¤Ï¸®ÊÂ¤ßÄãÌÂ¡£ÆÃ¤Ë²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ï7·î¤¬ËÉ¸æÎ¨8.10¡¢8·î¤ÏÆ±9.00¡¢9·î¤Ï9.82¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨ÄÌ»»¤Ç¤Ï56»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢21¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨4.82¤À¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2043°ÂÂÇ¤ÎAJ¡¦¥Ô¥¢¥¸¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¤È9²ó¤ËÅê¤²¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Âç¤¤¯°·¤ï¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢8²ó¤«¤é9²ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç¤¤Ê°ã¤¤¤À¡£ºÇ¸å¤Î3¥¢¥¦¥È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡×¤È9²óÅÐÈÄ¤Î½Å°µ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»ä¤¬¸«¤ë¸Â¤êÈà¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¿¤óÃæ´ó¤ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µå¼ï¤¬2¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ï´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Â®µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î2µå¼ï¤Î¤ß¤È¤¤¤¦µå¼ï¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö»ä¤âAJ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¡Ä¡Ä¡£Èà¤Ï»Íµå¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤Ð¤«¤²¤¿È¯¸À¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬»Íµå¤Î³ä¹ç¤¬º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¡¢Â®µå¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Ë¡×¡£º£µ¨51²ó1/3¤òÅê¤²¡¢211¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¡¢14»Íµå¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤µ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤¬¥É·³¤Î¡ÖÍÞ¤¨ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤óÀ©µåÎÏ¤ÏÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÄËÂÇ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥Ê¡¦¥ê¥¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÍÞ¤¨¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ª2¿Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¤À¡×¤È¾éÃÌº®¤¸¤ê¤ÇÊÖÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍÞ¤¨¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ï¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Çµß±ç¿Ø¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¤ËÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë