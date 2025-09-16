「オオカミくん」山本杏、ヘアチェンジ報告「印象変わる」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/09/16】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に出演した山本杏が15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられた。
【写真】19歳グラビアタレント、ヘアチェンジ報告
山本は「ミディアムレイヤーになったよ どう？似合ってる？」とコメントし、ロングヘアから、新しいヘアスタイルとなったことを披露した。
この投稿に、ファンからは「印象変わる！」「似合ってる！」「別人みたい」「二度見した」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
「キミとオオカミくんには騙されない」に出演し、話題を呼んだ山本は、2024年には「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアアイドルとして注目を浴びる。「Popteen」専属モデルとしても活動していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
