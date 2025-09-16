新作は『蜜いも』だって♡【ミニストップ】ビジュも豪華な「映えソフト」

店内でつくられる本格的なスイーツが人気の【ミニストップ】では、看板商品のソフトクリームを使った「ひんやり映えスイーツ」が複数ラインナップ中。秋にぴったりな蜜いもを使ったものや、特別感のあるかき氷など、マニアも絶賛のスイーツをピックアップしました。

ひんやりあったか「蜜いも × 紅はるかクリーム × ソフトクリーム」

@oyatsu_panponさんが「ひんやり & あったか」「今年も最高です！」と絶賛の「ダブル蜜いも 紅はるかクリーム」。濃厚な味わいの「北海道ミルクソフト」に、茨城県産紅はるかを使用した濃厚な芋モンブランクリームと台湾蜜いもをトッピングした、芋好きにはたまらないスイーツ。「ひやあつ食感がクセになるとても美味しい」のだとか。

まだ暑い日のご褒美に「さわやかソーダのソフトクリームかき氷」

@gnm.aoさんがハロハロのカプセルトイと一緒に撮影しているのは「ハロハロ ぱちぱちさわやかソーダ」です。ラムネシロップにパチパチキャンディを加えているため、ソーダのような爽快感を楽しめそう。ハート型のゼリーやフルーツもかわいくて、つい写真を撮りたくなるかも。

まぜるとさらにおいしくなる！？「削りブラッドオレンジ & ソフトクリーム」

凍ったブラッドオレンジを削り北海道ミルクソフトを合わせた「ハロハロ 果実氷ブラッドオレンジ」。@mame48goさんによると「果皮のほどよい苦みとオレンジのさっぱり感」と「ソフトクリームのほどよくミルキーでさっぱりとした甘さ」で「美味しかった」「後味もすっきり」と絶賛。公式サイトによると「まぜこぜでおいしさUP」するそうなのでぜひ試してみて。

3つの食感を楽しめる「ソフトクリームを混ぜておいしいコーヒーゼリー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「何度でもリピしたくなる美味しさ」と紹介するこちらは、細かくクラッシュしたコーヒーゼリーに北海道ミルクソフト、かき氷を合わせた「まぜてのむ 深煎りコーヒーゼリー」です。「3つの異なる食感が相まって最後まで美味しくいただけました」とのことなので、コーヒー好きは要チェックです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@oyatsu_panpon様、@gnm.ao様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A