お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿さんと長田庄平さんが、2025年9月16日放送の生放送の情報番組「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に出演した。SNSでは、YouTubeでの松尾さんの発言をめぐり批判が寄せられ「炎上」状態となっていることから、「大丈夫なのかな」など心配する声も寄せられている。

なお、問題となったYouTube動画は16日までに削除されたとみられる。

松尾さんはVTRで駅ナカを利用者にインタビュー

チョコレートプラネットの2人は、火曜日のレギュラーとしてスタジオに登場。また、松尾さんは品川駅の駅ナカグルメを特集するVTRにも出演し、松平健さん、いとうあさこさんとともに、駅利用者におすすめのグルメをインタビューする様子も放送された。

Xでは、松尾さんの出演に、「普通にヒルナンデス出るのね（笑）」「何事も無かったように出演してる」と注目する声が寄せられたほか、「ヒルナンデスに出てて大丈夫なのかな」「松尾、テレビ大丈夫？」と心配する声も寄せられた。

なお、番組では、松尾さんや長田さんがSNSでの「炎上」について触れることはなかった。