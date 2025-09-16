ACCファイナリスト入賞作品決定！2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS

ACCは、優れたクリエイティブを表彰する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のマーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門において、最終審査会進出作品及びACCファイナリスト入賞作品を発表しました。

2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS

最終審査会進出作品については、今後、各作品の代表者(チーム)によるプレゼンテーション及び質疑応答による審査を経て、「総務大臣賞／ACC グランプリ」、「ACC ゴールド」、「ACC シルバー」、「ACC ブロンズ」の各賞が決定します。

なお、両部門の結果発表を含む、ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS全9部門の「総務大臣賞／ACCグランプリ」他全入賞作品は、2025年10月17日(金)にACC TOKYO CREATIVITY AWARDS特設サイトにて発表します。

また、最終審査会でのプレゼンテーション審査の内容(発表および質疑応答)を収録した映像は、「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS贈賞式」特設ページにて公開予定です。

なお、同ページは2025年10月1日(水)に公開を予定しており、映像は2025年10月17日(金)よりご覧いただける予定です。

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS では、より多くの秀逸な作品を顕彰することで、さまざまな企業や団体、クリエイターの日頃の取り組みに光を当てると共に、更なる日本のクリエイティビティの発展に貢献すべく努めていきます。

【プレゼン審査収録映像の視聴について】

マーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門のプレゼンテーション審査収録映像については、「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS贈賞式」特設ページにて2025年10月17日(金)より視聴いただけます。

なお、マーケティング・エフェクティブネス部門については、ACC会員社限定コンテンツとなり、会員社以外の方には非公開となりますことをご了承ください。

■プレゼン審査収録映像の公開期間

2025年10月17日(金)〜12月26日(金)正午まで

※「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS贈賞式」特設ページ公開終了時間まで

■マーケティング・エフェクティブネス部門 ※ACC会員社限定公開

規模には関係ない優れたマーケティング戦略と、効果的なクリエイティブ、表現によって、大きな成果をあげた施策やキャンペーンを表彰します。

■クリエイティブイノベーション部門

審査基準は「ビッグ・アイデア×テクノロジー」。

未来を創り出す、世の中を動かす可能性のあるアイデアとテクノロジーとの掛け算で産み出された「プロダクト＆サービス」と、「プロトタイプ」を表彰します。

