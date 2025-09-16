今を生き抜くしなやかな現代の人々の姿に重ねた NEW COLLECTION！LAMBDA
LAMBDAの新しいコレクションを2025年9月19日(金曜)よりオンラインにて限定発売。
LAMBDA
発売日：2025年9月19日(金曜)より順次発売
LAMBDAの新しいコレクションを2025年9月19日(金曜)よりオンラインにて限定発売します。
“LAMBDA(ラムダ)”が2025年9月19日(金曜)より、NEW COLLECTIONを自社オンライン、およびZOZOにて発売します。
“液体、気体、固体…水は環境によって様々な姿に変化し、適応する”。
今を生き抜く、しなやかな現代の人々の姿に重ねたLiquidなジュエリーコレクションです。
水中の気泡やしずくを球体で表現し、ジュエリーに昇華させています。
ポリッシュされた球体により、リキッドな質感を演出し、シルバーをベースに温かみのある優しいゴールドカラー、クールなトーンをたたえた水面のようなメタリックなブルーといったカラーの切り口でも新しい表現に挑戦しています。
水にたゆたうような浮遊感を感じさせるボールモチーフがシンプルながらもスタイリッシュでモードな印象。
そしてどこかモダンヴィンテージのような雰囲気も感じさせるLAMBDA の新しいコレクションです。
■商品
＜9月19日より発売商品＞
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVバブルピアス
※左より時計回り
商品名：SVバブルピアス
価格 ：￥12,100(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：SVバブルリング
価格 ：￥22,000(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：SVバブルイヤカフ
価格 ：￥11,000(税込)
素材 ：SILVER925
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVLパーツリングL
左
商品名：SVLパーツリングL
価格 ：22,000(税込)
素材 ：SILVER925
右
商品名：SVLパーツリングS
価格 ：16,500(税込)
素材 ：SILVER925
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVバブルネックレス
左
商品名：SVバブルネックレス
価格 ：27,500(税込)
素材 ：SILVER925
右
商品名：SVバブルブレス
価格 ：14,300(税込)
素材 ：SILVER925
＜10月中旬より発売予定＞
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドピアス
※左より
商品名：SVリキッドピアス
価格 ：￥12,100(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：GDリキッドピアス
価格 ：￥14,300(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：BUリキッドピアス
価格 ：￥14,300(税込)
素材 ：SILVER925
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドネックレ
※左より
商品名：SVリキッドネックレス
価格 ：￥30,800(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：GDリキッドネックレス
価格 ：￥33,000(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：BUリキッドネックレス
価格 ：￥33,000(税込)
素材 ：SILVER925
LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドブレス
※左より
商品名：SVリキッドブレス
価格 ：￥27,500(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：GDリキッドブレス
価格 ：￥29,700(税込)
素材 ：SILVER925
商品名：BUリキッドブレス
価格 ：￥29,700(税込)
素材 ：SILVER925
