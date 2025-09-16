今を生き抜くしなやかな現代の人々の姿に重ねた NEW COLLECTION！LAMBDA

LAMBDAの新しいコレクションを2025年9月19日(金曜)よりオンラインにて限定発売。

 

LAMBDA

 

 

発売日：2025年9月19日(金曜)より順次発売

 

“液体、気体、固体…水は環境によって様々な姿に変化し、適応する”。

今を生き抜く、しなやかな現代の人々の姿に重ねたLiquidなジュエリーコレクションです。

水中の気泡やしずくを球体で表現し、ジュエリーに昇華させています。

ポリッシュされた球体により、リキッドな質感を演出し、シルバーをベースに温かみのある優しいゴールドカラー、クールなトーンをたたえた水面のようなメタリックなブルーといったカラーの切り口でも新しい表現に挑戦しています。

水にたゆたうような浮遊感を感じさせるボールモチーフがシンプルながらもスタイリッシュでモードな印象。

そしてどこかモダンヴィンテージのような雰囲気も感じさせるLAMBDA の新しいコレクションです。

■商品

＜9月19日より発売商品＞

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　SVバブルピアス

※左より時計回り

商品名：SVバブルピアス

価格　：￥12,100(税込)

素材　：SILVER925

商品名：SVバブルリング

価格　：￥22,000(税込)

素材　：SILVER925

商品名：SVバブルイヤカフ

価格　：￥11,000(税込)

素材　：SILVER925

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　SVLパーツリングL

商品名：SVLパーツリングL

価格　：22,000(税込)

素材　：SILVER925

商品名：SVLパーツリングS

価格　：16,500(税込)

素材　：SILVER925

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　　SVバブルネックレス

商品名：SVバブルネックレス

価格　：27,500(税込)

素材　：SILVER925

商品名：SVバブルブレス

価格　：14,300(税込)

素材　：SILVER925

＜10月中旬より発売予定＞

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　SVリキッドピアス

※左より

商品名：SVリキッドピアス

価格　：￥12,100(税込)

素材　：SILVER925

商品名：GDリキッドピアス

価格　：￥14,300(税込)

素材　：SILVER925

商品名：BUリキッドピアス

価格　：￥14,300(税込)

素材　：SILVER925

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　SVリキッドネックレ

※左より

商品名：SVリキッドネックレス

価格　：￥30,800(税込)

素材　：SILVER925

商品名：GDリキッドネックレス

価格　：￥33,000(税込)

素材　：SILVER925

商品名：BUリキッドネックレス

価格　：￥33,000(税込)

素材　：SILVER925

LAMBDA　NEW COLLECTION　Liquid　SVリキッドブレス

※左より

商品名：SVリキッドブレス

価格　：￥27,500(税込)

素材　：SILVER925

商品名：GDリキッドブレス

価格　：￥29,700(税込)

素材　：SILVER925

商品名：BUリキッドブレス

価格　：￥29,700(税込)

素材　：SILVER925

