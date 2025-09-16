今を生き抜くしなやかな現代の人々の姿に重ねた NEW COLLECTION！LAMBDA

LAMBDAの新しいコレクションを2025年9月19日(金曜)よりオンラインにて限定発売。

発売日：2025年9月19日(金曜)より順次発売

LAMBDAの新しいコレクションを2025年9月19日(金曜)よりオンラインにて限定発売します。

“LAMBDA(ラムダ)”が2025年9月19日(金曜)より、NEW COLLECTIONを自社オンライン、およびZOZOにて発売します。

“液体、気体、固体…水は環境によって様々な姿に変化し、適応する”。

今を生き抜く、しなやかな現代の人々の姿に重ねたLiquidなジュエリーコレクションです。

水中の気泡やしずくを球体で表現し、ジュエリーに昇華させています。

ポリッシュされた球体により、リキッドな質感を演出し、シルバーをベースに温かみのある優しいゴールドカラー、クールなトーンをたたえた水面のようなメタリックなブルーといったカラーの切り口でも新しい表現に挑戦しています。

水にたゆたうような浮遊感を感じさせるボールモチーフがシンプルながらもスタイリッシュでモードな印象。

そしてどこかモダンヴィンテージのような雰囲気も感じさせるLAMBDA の新しいコレクションです。

■商品

＜9月19日より発売商品＞

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVバブルピアス

※左より時計回り

商品名：SVバブルピアス

価格 ：￥12,100(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：SVバブルリング

価格 ：￥22,000(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：SVバブルイヤカフ

価格 ：￥11,000(税込)

素材 ：SILVER925

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVLパーツリングL

左

商品名：SVLパーツリングL

価格 ：22,000(税込)

素材 ：SILVER925

右

商品名：SVLパーツリングS

価格 ：16,500(税込)

素材 ：SILVER925

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVバブルネックレス

左

商品名：SVバブルネックレス

価格 ：27,500(税込)

素材 ：SILVER925

右

商品名：SVバブルブレス

価格 ：14,300(税込)

素材 ：SILVER925

＜10月中旬より発売予定＞

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドピアス

※左より

商品名：SVリキッドピアス

価格 ：￥12,100(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：GDリキッドピアス

価格 ：￥14,300(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：BUリキッドピアス

価格 ：￥14,300(税込)

素材 ：SILVER925

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドネックレ

※左より

商品名：SVリキッドネックレス

価格 ：￥30,800(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：GDリキッドネックレス

価格 ：￥33,000(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：BUリキッドネックレス

価格 ：￥33,000(税込)

素材 ：SILVER925

LAMBDA NEW COLLECTION Liquid SVリキッドブレス

※左より

商品名：SVリキッドブレス

価格 ：￥27,500(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：GDリキッドブレス

価格 ：￥29,700(税込)

素材 ：SILVER925

商品名：BUリキッドブレス

価格 ：￥29,700(税込)

素材 ：SILVER925

