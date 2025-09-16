1館内外の装飾をジャック！ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原

一迅社は2025年10月31日(金)より『ゆるゆり×大室家 crown garden』と題し、『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボを開催。

ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原

一迅社は2025年10月31日(金)より『ゆるゆり×大室家 crown garden』と題し、『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボを開催します。

あわせて、原作なもり先生の描き下ろしイラストを使用したキービジュアルを公開します。

■『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボ概要

・日時：2025年10月31日(金)〜2025年11月13日(木)

・場所：アトレ秋葉原1

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6

・『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボ館内外キャラクタージャック

『ゆるゆり』『大室家』のキャラクターがアトレ秋葉原1館内外の装飾をジャック！

東口に描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルが登場します。

ほか、館内には等身大パネルやポスターを掲示予定です。

・『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボショップがオープン！

『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボショップがオープンします。

なもり先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売予定です。

ミニキャラverや通常制服verの描き下ろしイラストを使用したグッズも！

【事前抽選入場の実施につきまして】

混雑の予想される以下の期間は抽選での来店とさせていただきます。

抽選申し込み方法の詳細は10月上旬頃に発表しました。

お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いします。

▼抽選対象日

10月31日(金)、11月1日(土)、11月2日(日)、11月3日(月・祝)

≪グッズ情報≫

『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』コラボショップで販売予定のグッズの一部を紹介！その他のオリジナルグッズも多数展開予定！

ベースボールシャツ

■ベースボールTシャツ (全3種／フリーサイズ)

各7,700円(税込)

トレーディング缶バッジ

■トレーディング缶バッジ(全11種)

1pics／550円(税込)

コンプリートセット／6050円(税込)

≪ノベルティ情報≫

会場でオリジナルグッズを税込3,000円以上購入の方に、1会計につき1点【オリジナルコットンマルシェバッグ(全3種)】をプレゼント！

※先着順、なくなり次第終了。

※絵柄はお選びいただけません。

≪ハズレなし抽選会≫

会場でオリジナルグッズを購入の方の中から、抽選でアクリル色紙などが当たるハズレなし抽選会を開催します！詳細は後日発表。

※税込5,000円購入ごとに1回、抽選会に参加できます。

※各賞キャラクターはお選びいただけません。

※全ての賞品で返品・交換は不可とさせていただきます。

・『ゆるゆり×大室家 crown garden in アトレ秋葉原』オリジナルカードプレゼントキャンペーン

コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1、アトレ秋葉原2の対象ショップでお会計税込み500円毎に1枚、

『ゆるゆり』『大室家』のオリジナルカードをプレゼントします！

オリジナルカードの絵柄は続報をお待ちください。

※絵柄はお選び頂けません。

※購入時にオリジナルカードを希望される旨を店舗にお伝えください。

※オリジナルカードは、無くなり次第配布終了となります。

(C)なもり／一迅社

