50種以上の魔法が発動可能＆主題歌含むBGMも収録！プレミアムバンダイ「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」

「プレミアムバンダイ」では、『魔法戦隊マジレンジャー』より「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」(16,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2025年9月16日(火)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「マージフォン -MEMORIAL EDITION-」

・価格 ：16,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：マージフォン…1

ディスプレイパーツ…6種各1

・商品サイズ：マージフォン(ワンドモード時)…H約280mm×W約60mm×D約35mm

・電池 ：単4電池×2(別売り)

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：タイ

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年9月16日(火)16時〜2025年10月27日(月)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：バンダイ

■商品特長

『魔法戦隊マジレンジャー』より、5人のマジレンジャーが共通で使用する変身アイテム・マージフォンをMEMORIAL EDITIONとして商品化します。

マージフォンは、本編・映画に登場した50種以上の呪文を認識、対応した音声が発動します。

テンキー操作で発動魔法を操作でき、劇中をイメージしてワンド展開ボタンでも魔法が発動できるようになりました。

変身アクションもDX版からブラッシュアップされており、ワンド展開時の変身準備音なども新たに収録。

名乗り時の効果音も発動可能です。

さらに、マジレンジャーの変身音に加えて、マジマジン、レジェンドマジレンジャーの変身音も新たに収録しています。

造形・外観は高い完成度のDX版をベースとしつつ、一部を劇中イメージに沿ってアップデート。

モバイルモード、フォンモード、ワンドモード、の3段変形が可能です。

加えて、ディスプレイパーツはDX版の紙製からプラ製に変更。

カバーを外して付け替えが可能です。

BGMは主題歌を含め3曲を収録。

効果音も呪文習得音やシャッター音などが新たに追加された充実の音声使用となっています。

マージフォン -MEMORIAL EDITION-(セット内容)

マージフォン -MEMORIAL EDITION-(使用イメージ1)

(C)東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

