柴咲コウ、EP『邂逅』詳細解禁 LITTLEとのコラボ曲やセカオワ「Habit」カバーなど収録
柴咲コウが10月22日にリリースするEP『邂逅』の収録内容と最新ビジュアルが公開された。
同作には、柴咲が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の主題歌「Awakening (feat. LITTLE)」をはじめとした新曲4曲に加え、RUI名義で発表された「泪月 -oboro-」のセルフカバー、さらに主演映画『ホリックxxxHOLiC』主題歌であるSEKAI NO OWARI「Habit」のカバーを含む全6曲が収録される。
オープニングを飾る「宙-SORA-」は、ハンドパン奏者REO MATSUMOTOによる宇宙的な響きと、柴咲の浮遊感あるボーカルが交錯する幻想的なナンバー。また、『スキャンダルイブ』の主題歌として書き下ろされた「Awakening (feat. LITTLE)」は、作曲・編曲を大友良英が手がけ、KICK THE CAN CREWのLITTLEを迎えたスリリングな楽曲に仕上がっている。10月1日には同曲の先行配信が決定しており、ドラマのティザー映像も公開された。
あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も解禁。また、EPのリリースを記念し、東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにてポップアップストアの開催も決定。日程やグッズなどの詳細は追って発表される。
11月3日からは全国17都市を巡るライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST 〜邂逅〜』が控えており、俳優・音楽活動の両面で精力的に展開される柴咲の動向に注目が集まる。
■柴咲コウ コメント
不穏さや攻撃性、疾走感のある大友さんのサウンド。そしてやはり今回は「feat. LITTLE」というところで、LITTLEさんの高速RAPを思いきり堪能していただきたいです。RAPの内容に心を鷲掴みにされ、痺れました。私自身もウォーキングやトレーニングの際にヘビロテする一曲になりました。沢山リピート再生していただけるような熱い楽曲に仕上がったと思います。
■KICK THE CAN CREW・LITTLE コメント
今回僕がラップさせてもらうことで楽しんでたのは、コウさんの歌声や言葉の表現との距離感、大友さんの音の中での自分の存在感でした。この世界の混沌に上乗せするように言葉数が多くスムーズでは無いラップをしてみました。是非聴いてください。
