MAZZEL＆DXTEEN“忖度なし”同世代ダンサーを語る かわいい対決には“かわいいNG”RYUKIも参戦
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※関東ローカル、全10回）の「#7」が、17日深夜に日本テレビで放送される。今回は、6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが出演する。
【写真】「キャップトリック」に挑戦したTAKUTO
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
これまでの同番組は、ダンス界で各ジャンルをけん引している先輩ダンサーをゲストに迎え、ダンススキルや知識を学んできたが、今回はMAZZELの同期にあたるDXTEENをゲストに迎えたダンスセッションSP回となる。
DXTEENはMAZZELと同じ2023年デビューの6人組グローバルボーイズグループ。今回はメンバーの大久保波留、田中笑太郎、谷口太一の3人がスタジオに登場する。大久保はNAOYAと映画での共演を機に交流があるようで、谷口はRANとダンスバトル番組で共演するなど、グループの垣根を越えた仲むつまじい掛け合いも見どころとなる。
同期だからこそ本音で語ることを目的に、遠慮や忖度一切なしで、各々がリスペクトする同世代ダンサーについて語り合うトークブロックでは、大久保はMAZZELと同じ事務所に所属するBE:FIRSTのSOTA、田中はTHE JET BOY BANGERZのTAKI、谷口はKing ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）を挙げ、それぞれの注目ポイントやリスペクトポイントを明かす。さらに、MAZZELもそれぞれがリスペクトするダンサーを告白。ダンスインストラクターの経験を持つTAKUTOが「彼にしかできない質感、体が楽器に見える」と語り、リスペクトする同世代ダンサーは一体誰なのか。
さらに、ダンス＆ボーカルグループ戦国時代の中で活躍するMAZZELとDXTEENだからこそ、相手よりも勝っているポイントをゲームで競い合う「マウント合戦」を開催。「かわいさ対決」ではDXTEEN・大久保＆田中 VS MAZZEL・NAOYA＆HAYATOの夢のかわいい対決が実現する。さらに、MAZZEL全員からの推薦を受けてRYUKIも参戦決定。かわいいNGと言いながらも戦いの舞台へ。恥ずかしながらも全力で奮闘する、めったに見られないRYUKIの貴重な勇姿を収めている。
Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。惜しくも地上波に入りきらなかったリスペクトするダンサーへのそれぞれの思いを熱く語るぜいたくな時間を届ける。そして「マウント合戦」では3対3の「シンクロ率対決」を実施し、どちらのグループの方が気持ちをシンクロさせているのか試される試練も。果たして勝つのはどちらのグループなのか。
【写真】「キャップトリック」に挑戦したTAKUTO
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
DXTEENはMAZZELと同じ2023年デビューの6人組グローバルボーイズグループ。今回はメンバーの大久保波留、田中笑太郎、谷口太一の3人がスタジオに登場する。大久保はNAOYAと映画での共演を機に交流があるようで、谷口はRANとダンスバトル番組で共演するなど、グループの垣根を越えた仲むつまじい掛け合いも見どころとなる。
同期だからこそ本音で語ることを目的に、遠慮や忖度一切なしで、各々がリスペクトする同世代ダンサーについて語り合うトークブロックでは、大久保はMAZZELと同じ事務所に所属するBE:FIRSTのSOTA、田中はTHE JET BOY BANGERZのTAKI、谷口はKing ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）を挙げ、それぞれの注目ポイントやリスペクトポイントを明かす。さらに、MAZZELもそれぞれがリスペクトするダンサーを告白。ダンスインストラクターの経験を持つTAKUTOが「彼にしかできない質感、体が楽器に見える」と語り、リスペクトする同世代ダンサーは一体誰なのか。
さらに、ダンス＆ボーカルグループ戦国時代の中で活躍するMAZZELとDXTEENだからこそ、相手よりも勝っているポイントをゲームで競い合う「マウント合戦」を開催。「かわいさ対決」ではDXTEEN・大久保＆田中 VS MAZZEL・NAOYA＆HAYATOの夢のかわいい対決が実現する。さらに、MAZZEL全員からの推薦を受けてRYUKIも参戦決定。かわいいNGと言いながらも戦いの舞台へ。恥ずかしながらも全力で奮闘する、めったに見られないRYUKIの貴重な勇姿を収めている。
Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中。惜しくも地上波に入りきらなかったリスペクトするダンサーへのそれぞれの思いを熱く語るぜいたくな時間を届ける。そして「マウント合戦」では3対3の「シンクロ率対決」を実施し、どちらのグループの方が気持ちをシンクロさせているのか試される試練も。果たして勝つのはどちらのグループなのか。