1年前『排水管洗浄の業者さん』に仲良くしてもらった犬→久々の再会でも顔を覚えていて…愛おしい光景と『お別れの瞬間』に反響「ほっこりした」
1年前に仲良くしてもらった「排水管洗浄の業者さん」と、犬が久々に再会したら…？あまりにも愛おしいその後の行動に、思わずキュンキュンしてしまうと反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破し、「賢いね」「心がほっこりする」といったコメントが寄せられています。
【動画：1年前『排水管洗浄の業者さん』に仲良くしてもらった犬→久々の再会でも顔を覚えていて…愛おしい光景】
もしかしてあの時の…？
Instagramアカウント「shiratamamocchi」に投稿されたのは、1年ぶりに「排水管洗浄の業者さん」と再会したイタリアングレーハウンドの女の子「ことぶき」ちゃんの様子。業者さんは1年前に来た時に、ことぶきちゃんととっても仲良くなったのだそう。
1年前に仲良くしてもらい、ことぶきちゃんは業者さんのことが大好きになったといいます。1年ぶりに業者さんが家にやってくると、ことぶきちゃんは「あなたは…？」とすかさず匂いチェック。
1年ぶりの再会
「あの時のおにーさん！」と気が付いたことぶきちゃん、業者さんにスリスリ寄っていき、ナデナデしてもらうことに成功。1年間、大好きな業者さんのことを覚えていたなんて、ことぶきちゃんの愛は大きすぎます…！
ことぶきちゃんは業者さんにお顔を近付けて、「久しぶりー」とばかりに1年ぶりの再会を喜び、ラブラブな時間を過ごします。今年も業者さんは、ことぶきちゃんととっても仲良くしてくれたんだとか。
1年に1度だけ
楽しい時間はあっという間で、今年もお別れの時間がやってきます。「もう帰っちゃうの？」と業者さんの周りをウロウロしながら、戸惑い全開のことぶきちゃん。後ろ姿からも、寂しい気持ちがあふれ出ています。
業者さんは、「また来年くるよ」と言って帰って行ったのだそう。ママ曰く、1年に1度しか会えない相思相愛の2人はまるで「織姫と彦星」のような関係とのこと。来年も2人が無事に再会できることを祈るばかりです。
投稿には「賢いね」「心がほっこりする」「可愛い～」「覚えてるのすごーい」「また来年も会えるといいね」といったコメントが寄せられています。
ことぶきちゃんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「shiratamamocchi」でチェックすることができます。
写真・動画提供：Instagramアカウント「shiratamamocchi」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。