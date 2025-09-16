1年前に仲良くしてもらった「排水管洗浄の業者さん」と、犬が久々に再会したら…？あまりにも愛おしいその後の行動に、思わずキュンキュンしてしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破し、「賢いね」「心がほっこりする」といったコメントが寄せられています。

【動画：1年前『排水管洗浄の業者さん』に仲良くしてもらった犬→久々の再会でも顔を覚えていて…愛おしい光景】

もしかしてあの時の…？

Instagramアカウント「shiratamamocchi」に投稿されたのは、1年ぶりに「排水管洗浄の業者さん」と再会したイタリアングレーハウンドの女の子「ことぶき」ちゃんの様子。業者さんは1年前に来た時に、ことぶきちゃんととっても仲良くなったのだそう。

1年前に仲良くしてもらい、ことぶきちゃんは業者さんのことが大好きになったといいます。1年ぶりに業者さんが家にやってくると、ことぶきちゃんは「あなたは…？」とすかさず匂いチェック。

1年ぶりの再会

「あの時のおにーさん！」と気が付いたことぶきちゃん、業者さんにスリスリ寄っていき、ナデナデしてもらうことに成功。1年間、大好きな業者さんのことを覚えていたなんて、ことぶきちゃんの愛は大きすぎます…！

ことぶきちゃんは業者さんにお顔を近付けて、「久しぶりー」とばかりに1年ぶりの再会を喜び、ラブラブな時間を過ごします。今年も業者さんは、ことぶきちゃんととっても仲良くしてくれたんだとか。

1年に1度だけ

楽しい時間はあっという間で、今年もお別れの時間がやってきます。「もう帰っちゃうの？」と業者さんの周りをウロウロしながら、戸惑い全開のことぶきちゃん。後ろ姿からも、寂しい気持ちがあふれ出ています。

業者さんは、「また来年くるよ」と言って帰って行ったのだそう。ママ曰く、1年に1度しか会えない相思相愛の2人はまるで「織姫と彦星」のような関係とのこと。来年も2人が無事に再会できることを祈るばかりです。

投稿には「賢いね」「心がほっこりする」「可愛い～」「覚えてるのすごーい」「また来年も会えるといいね」といったコメントが寄せられています。

ことぶきちゃんのお茶目な日常は、Instagramアカウント「shiratamamocchi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiratamamocchi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。