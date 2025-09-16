Travis Japanが、3rdアルバムを12月3日にリリースする。

今作は、FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態でリリース。FC限定盤には、特典ディスクとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、オリジナルデザインのグッズが封入される。初回T盤、初回J盤においても、ビデオクリップやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像ディスクが付属。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット、ステッカーシート、トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。

収録曲は、2025年3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録し、新曲も含めた全15曲を収録。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。

さらに、先着外付け特典も発表されており、CDショップごとに特典が異なる。詳細はアルバム特設サイトにて確認できる。なお、本作のタイトルは後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）