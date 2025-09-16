元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして出演。元トップレスラーとしてやりやすかった会場を明かす一幕があった。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで１０月３日に東京・台場に開業する多目的施設・トヨタアリーナ東京についての記事が紹介され、ＭＣの垣花正に「北斗さんはレスラー時代、会場ごとに違いを感じながらやっていた？」と聞かれると「アーティストの人もスポーツ選手もそうだけど、自分がやりやすい会場ってのは絶対あると思うんです」と話し出した北斗。

「私なんかは（格闘技の）メッカが後楽園ホールだったから、やりやすいのと、お客さんの声がリングに届きやすい。と言うことは私の（マイク）アピールしている声もお客さんに届くってことじゃない？」と続けると「やりにくいのは正直、横浜アリーナは全部、声が上に抜けちゃう気がして。届かないような気がした。規模感と大きさがあるんだけど」と口に。

「いろんな会場でやりましたけど、やっぱり東京ドームの時はテンションが上がりましたね」と話し、ＭＣの大島由香里アナウンサーに「カッコイイ〜！」と称賛されていた。