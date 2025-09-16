全国の商業地や住宅地などの土地の価格「地価」が公表されました。能登半島地震や奥能登豪雨の影響で下落が続く能登地域と、観光需要で上昇を続ける加賀地域。二極化が進んだ結果となりました。

地価調査は、全国の各都道府県が1平方メートル当たりの土地の価格を調べたもので、石川県内全ての市町の291地点で調査が行われました。



石川県内全体の平均価格は、去年より2900円上昇し、7万3100円と全国15位に。

去年、横ばいだった平均変動率も、1.0％と2年ぶりに上昇しました。



こうした中、石川県内で最も地価が高かったのは…



重盛 友登 記者：

「多くの観光客が訪れる金沢駅前。こちらの土地が、今年も県内の最高価格となりました」



県都、金沢の玄関口金沢駅の目の前、金沢市本町2丁目。

価格は1平方メートルあたり118万円と、去年より9万円上がり石川県内の最高価格に。



北信越5県で見ても、13年連続でトップを維持しています。



この背景に専門家は…



不動産鑑定士・西郷 悟 氏

「北陸新幹線の敦賀延伸効果等があったり、あとは観光需要が増加しまして、店舗等の収益性が回復しているというほか、歴史や文化に関心のある、そういった欧米豪の、そういった方の観光客の心をつかんでいるんではないかというふうに考えております」

去年1年間で、金沢を訪れた観光客は1000万人を突破。



円安に加え、北陸新幹線延伸に伴う東京、石川、大阪をつないだゴールデンルートが功を奏し、インバウンドの増加など、底堅い観光需要に結びつきました。



一方、地価の上昇には、こんな期待感も影響しているといいます。



不動産鑑定士・西郷 悟 氏

「都市再生緊急整備地域というものにも指定されていまして、老朽化したビルを再開発する動きも見られる」

緊急整備地域に指定されたことによる、機運の高まりも要因のひとつに。



金沢市片町周辺のエリアでは、高級ホテルの開発がみられるなど、好調な宿泊需要も相まって、地価の変動率は13％を超える結果となりました。



地価の上昇は金沢市以外でも…



変動率上位10地点に、金沢市内以外で唯一ランクインしたのが、小松市日の出町。

不動産鑑定士・西郷 悟 氏

「北陸新幹線の敦賀延伸を見越した県外からの投資も見られるということで、北陸新幹線の延伸効果は小松駅の方にも見られたと。集客力がまた増すといいますか、そういったことで、地価には影響がしてくるのでは」



現在も駅前に複合ビルの建設が進むなど、開発投資が地価の上昇に反映されたということです。

一方、問題は震災や豪雨災害を経て、より深刻となった能登地域。



専門家も厳しい現状を指摘します。



不動産鑑定士・西郷 悟 氏

「土地に対する需要というのが、復旧復興に比例して戻ってないといいますか、需要自体がちょっと弱い」



能登半島地震、奥能登豪雨の影響に加え、かねてから課題となっていた過疎化や高齢化に拍車がかかっているといいます。

商業地・住宅地共に、変動率の最も低い10地点のすべてに地震や豪雨の被災地が入り、中でも輪島市河井町は全国でも3番目に低い変動率となり、大幅な下落となりました。



不動産鑑定士・西郷 悟 氏

「土地に対する需要というのは回復傾向だが、住宅再建に対する将来の不安感というのも、まだ残っていますので、地価の傾向というのは、急落傾向」



それぞれの自治体が、どのように復旧・復興していくのか具体的に見えてくれば、地価にも影響がでると専門家は指摘します。



下落が止まらない能登地域と上昇傾向の加賀地域。

同じ石川県内でのこの二極化を止めるカギは、復旧・復興のプランとスピードが握っています。