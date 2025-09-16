陸上十種競技の元日本チャンピオンでタレントの武井壮（５２）が１６日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）に行われた男子３０００メートル障害決勝について言及した。



決勝では三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位入賞。２大会連続の入賞を果たしたが、最終盤に接触に巻き込まれペースダウンしたことが一部で物議を醸した。

レース前に「三浦龍司に期待。３０００ｍＳＣの最高傑作。『スピード』『スタミナ』『戦略』『技術』『ボディワーク』様々な能力が必要な長距離種目随一の万能競技。メダルに手が届くのか刮目ですぜ」と期待を寄せていた武井は、三浦の走りを絶賛した。

「ケニアの選手に右手を押さえられてラストのスピードを止められてしまったのが残念だけど接触もこの競技にはよくあること」とした上で「それよりもこの種目で日本人が世界の８位にいるというのは途轍もない偉業」と称えた。

また「オリンピックでのメダルが見えてくる走りだった。素晴らしい」と続けると「まだまだ強くなるな」と、さらなる活躍を確信していた。