「今日好き」瀬乃真帆子「154cm 骨格ストレート」全身ショットで美脚披露「似合ってる」「脚長い」
【モデルプレス＝2025/09/16】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が14日、自身のInstagramを更新。全身ショットを公開した。
【写真】「今日好き」出身美女、全身ショットで美脚披露
瀬乃は「154cm 骨格ストレート 12cm厚底」とコメントし、遊園地とみられる場所で美しい脚が際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「脚長い」「二度見した」「コーデ似合ってる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
