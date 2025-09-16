EXILE AKIRA、鍛え抜かれた胸筋のぞく 長髪×ヒゲ姿で色気放つ【ブルガリ展覧会フォトコール第一夜】
【モデルプレス＝2025/09/16】EXILEのAKIRAが9月16日、国立新美術館で開催された「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングデイフォトコール第一夜に登場した。
【写真】EXILE AKIRA、色気漂う長髪×ヒゲ姿
AKIRAは、イエローサファイアやアクアマリンをあしらったジュエリーに加えて、胸元部分がざっくりと開いたVネックのトップスを身にまとい登場した。鍛え抜かれた胸筋をチラリとのぞかせ、ウェーブがかった長髪やヒゲ姿で大人の色気を放出。ゴージャスなジュエリーについて「内なるパワーと言いますか、エネルギーをもらった印象がありました」と感想を口にした。
国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当て、約350点のハイジュエリーに加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される。
今回のフォトコールは、9月16日、9月24日の2夜に渡り開催。第一夜には、AKIRAのほか、目黒蓮（Snow Man）、中島健人、山下智久、小雪、桐谷美玲、大政絢、MIYAVI、のん、井川遥、森星ら豪華セレブリティが来場。さらに、韓国からブルガリ アンバサダーであるキム・ジウォンや、チャン・ウォニョン（IVE）が来日した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
