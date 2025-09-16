「a big fish in a small pond」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「小さな池の大きな魚」でした！

小さな組織や地域で“大物”扱いされていても、より大きな舞台では普通の人というニュアンスです。

「big fish（影響力のある人物）」と「small pond（限られた小さな環境）」の対比がポイントですよ。

「He’s a big fish in a small pond in his hometown, but nobody knows him in Tokyo.」

（彼は地元では有名人だけど、東京では誰も知らない）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。