「…で、どう思う？」宇宙一難しい質問され、何と答えたらいいのかわからない｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第24話をごらんください。

女性客とのトラブル翌日、ナエくまさんに電話をかけて来た問句さん。





警察に行き、女性客から「警察を呼んで！」と怒鳴られたことを訴えたと言います。

©naekuma358

©naekuma358

疑問を感じつつも、親身になって問句さんの話を聞く警察官。我が意を得たりの問句さんです。





©naekuma358

©naekuma358

被害者面の問句さんの主張に、本人に原因がある可能性を感じつつも、警察の人は親切に対応してくれたようでした。





©naekuma358

©naekuma358

警察官に、わかってもらえたと喜ぶ問句さん。ナエくまさんにも共感してほしそうにしています。ナエくまさんも、求められている答えもわかってはいるところですが…。





©naekuma358

©naekuma358

しかし、女性客にまったく非がない実態を知っているナエくまさんは、問句さんの擁護も共感もできません。





©naekuma358

警察に行き、自分がかわいそうだという状況を話してわかってもらえたという問句さん。



しかし、実際の現場を見ているナエくまさんは、問句さんに共感することはできません。



そのため、ただ話を聞くだけに徹していたナエくまさんに、問句さんはしびれを切らし「どう思う？」と尋ねてきました。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）