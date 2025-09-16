マダニが媒介する感染症「SFTS」＝「重症熱性血小板減少症候群」のウイルスに抗体を持つ野生のイノシシが、富山県内で急増していることが分かりました。ウイルスを持つマダニが増えている可能性があり、県は注意を呼びかけています。



SFTSは、主に病原体を持つマダニに刺されることで感染します。人が感染すると発熱や下痢などを引き起こし、致死率は10％から30％とされています。県内では今年6月と2022年に、人への感染が確認されています。





野生イノシシの調査は、県衛生研究所が初めて行いました。2019年から去年にかけて、県内で捕獲されたイノシシの血液を調べたところ、SFTSに感染したことを示す抗体を持っていたのは、県西部では2019年は1.2％、2021年はゼロでしたが、去年は6.2％と大幅に増加しました。また県東部は、おととしまで0％でしたが、去年は1.4％でした。増加の背景には、ウイルスを持つマダニが増えている可能性があります。人も刺されて感染する危険性が高まることから、県は注意を呼びかけています。県衛生研究所 大石和徳所長「マダニに刺されても痛みがないんですね。気づいたら大きく吸血をして膨れ上がったマダニが皮膚についているということが分かる」マダニは草むらなどに生息していて、県は農作業や山歩きをするときは肌の露出を避けること、もし刺された場合は、無理にマダニを引き抜かず、医療機関を受診するよう呼びかけています。一方で、SFTSはイノシシから人に感染した例は報告されておらず、イノシシの肉などは、十分に加熱調理すれば心配はないとしています。