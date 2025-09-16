韓国発LEGODTが渋谷モディに上陸！自分色にカスタムできる注目イベント

韓国で話題を集めるタンブラーブランド〈LEGODT〉が、ついに関東に初登場！2025年9月19日(金)～23日(火・祝)の5日間、渋谷モディにてPOPUPイベントが開催されます。カラフルなタンブラーを自分好みにデコレーションできる体験や、数量限定のグッズ販売、さらにK-POP公式トレカのラッキードローも楽しめる豪華な内容♡ 韓国カルチャー好きには見逃せないイベントです。

LEGODTの魅力とカスタマイズ体験

LEGODTは、自由にチャームやステッカーを組み合わせて“世界にひとつだけ”のタンブラーを作れるのが最大の魅力。

ポップでカラフルなデザインはもちろん、実用性も兼ね備えた人気ブランドです。

今回のPOPUPでは、「PLAYCOLOR! Mystyle! customizeForMe!」をテーマに、自分や推しのカラーを反映したタンブラーをプロデュースできます。

チャームやステッカーは数量限定なので、早めの来場がおすすめです♪

POPUP限定特典＆K-POPコンテンツも！

イベント会場では、LEGODT商品購入者全員にタンブラーデコレーション用ステッカーをプレゼント。

さらに、タンブラー+チャームの組み合わせでオリジナルカスタムが楽しめます。加えて、K-POP公式トレカ「POCA-i」のラッキードローが登場。

16台のマシンから推しのカードをゲットできるチャンス♡ 韓国カルチャーを存分に味わえる特別な空間です。

渋谷で楽しむ“自分色”のLEGODT体験

韓国で完売が続出するLEGODTのタンブラーを、実際に手に取ってカスタマイズできるのは今回のPOPUPならでは。

推し色で作るタンブラーはもちろん、世界に一つのマイアイテムとしてもぴったりです。数量限定の販売や特典、さらにK-POPファン注目のコンテンツまで揃ったイベントは必見。

渋谷モディで、あなたの“自分色”を見つけてみませんか？♡