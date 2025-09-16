南砺市の小中学校で給食を食べた児童や教員100人あまりが、かゆみなどを訴えたことが分かりました。食材のフクラギの温度管理が不適切だったため「ヒスタミン」が発生し、症状を引き起こしたものとみられます。



県によりますと、今月11日、南砺市の小中学校6校で給食を食べた児童・生徒や教員、合わせて105人が、かゆみや唇の腫れ、発疹の症状を訴えました。



県衛生研究所が調べたところ、給食の食材のフクラギから、かゆみなどを引き起こす「ヒスタミン」が高濃度で検出されました。





フクラギの温度管理が不適切だったため、菌の働きでヒスタミンが生成されたとみられます。給食施設での調理の過程に問題はないということです。給食を食べたおよそ2400人のうち、きょう午前の段階で105人が症状を訴え、うち12人が医療機関を受診しましたが、入院患者はいないということです。今回の食中毒を引き起こした「ヒスタミン」。あまり聞きなれない名前です。症状は、食後１時間以内に、口の周りや耳たぶが赤くなる、じんましん頭痛、嘔吐、下痢などの症状が現れます。この「ヒスタミン」は細菌ではありません。食品に含まれる「ヒスチジン」というアミノ酸が、細菌の働きで「ヒスタミン」に変わるということなんです。ヒスチジンが多く含まれるのは、今回のフクラギやブリ、マグロ、サンマ、イワシといった赤身の魚とその加工品がほとんどです。ポイントは食材の温度管理です。温度管理が不適切だと、ヒスタミンを生成する菌が増殖します。ヒスタミンは熱に強く一度作られてしまうと加熱してもなくなりません。県は・生魚を常温で放置しないこと。魚のエラや内臓をできるだけ早く取り除くことを呼びかけています。ヒスタミンが大量に含まれる場合、食べた時に舌がピリピリすることがあるそうです。そのような場合は食べるのをやめてください。ヒスタミンによる食中毒の報告は県内では16年ぶりです。残暑が厳しい中、生魚の温度管理などに十分注意してください。