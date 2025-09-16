記録的な大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場は、排水作業がほぼ完了したということです。しかし280台ほどの車が取り残されていて、撤去のめどは立っていません。

■16日に初めて地下2階を調査

階段を下りていく消防や国交省の職員たち。向かった先は、12日の記録的な大雨により、地下1階から2階が浸水した三重県四日市市の地下駐車場です。

16日に初めて地下2階に調査が入り、深刻な被害の全体像がようやく見えてきました。

滝のように階段を流れ落ちる雨水。これまで地下1階には約180台の車が取り残されていたことがわかっていましたが、地下2階の様子は全くわからないまま。

車の様子が気になり、見に来た人の姿も。

家族が地下2階利用

「きのう入った時に地下1階から地下2階を見ると、（浸水して）踊り場が見られない状態。どうなってるか心配ですけど、どうしようもない」

■地下2階は車が折り重なる状態に

駐車場は地下2階が完全に水没し、地下1階も最大1.2メートルまで浸水。地下2階からの高さは一時、5メートル以上に達しました。

浸水から5日目の16日。地下2階部分の浸水がほとんど解消したため、国交省の職員らは被害状況の調査を行ったところ…。

中部地方整備局松尾賢二課長補佐

「（地下2階の）歩いてきた区間は、100台ぐらいの車が止まっていた。泥がかぶった感じ。ものによって場所が移動していた。圧倒的に水量が多かったと感じる」

調査した職員によると、地下2階に残されている車は少なくとも100台。排水で水位が下がったことにより、浮いていた車が折り重なる状態になっているといいます。



■車の所有者が補償を受けられない可能性も

想定をはるかに超える豪雨による車の水没被害。

自動車保険に詳しい弁護士によると、車の所有者が補償を受けられない可能性もあるといいます。

匠総合法律事務所 秋野卓生代表弁護士

「自賠責保険は事故を起こした場合に出る保険。今回のような水没事故といったようなものには適用にならない。（保険金がでるのは）任意保険に入っていた人だけ」

自賠責保険は対象外となり、任意の車両保険に入っていた場合、保険金が出る可能性がありますが、加入率は47.2％ほど。補償を受けられない人が多く出てくる可能性があります。

駐車場側の対応に問題があったのかが、今後の焦点となるといいます。

国交省によると、排水作業はほぼ完了したということですが、車を個別に引き上げることは難しく、管理会社がレッカーを頼み一括で引き上げる方針に。撤去のめどは立っていません。