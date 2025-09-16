Íý·ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤ÆG¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤Ë¡¡29ºÐÈþ½÷¤¬Éô²¼¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¡ÈÍÅ±ð¾å»Ê¡É¤ËÊÑËÆ
Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö»³ÅÄ¤«¤Ê¡¡´Å¤¤æ«¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥È¥Ê¤ÎÇ»¸ü¤Ê¿§¹á¤òÉº¤ï¤»¤ë»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó
²Ä°¦¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆFLASH¤«¤é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤â¤¦¹³¤¨¤Ê¤¤¡£·×4Ãå¤Î°áÁõ¤Ç¤³¤Á¤é¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë»Ñ¤Ï»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¡¢¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù(¸÷Ê¸¼Ò)¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£±Ä¶È¤Î³°²ó¤êÃæ¤ËÉô²¼¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë½÷À¾å»Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¤â¤È¡¢G¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍÅ±ð¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×5¤Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³ÅÄ¤«¤Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤ä¤Þ¤À¤«¤Ê¡¡29ºÐ¡¡1995Ç¯£¹·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡T156¡¦B89(G)W60H94¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë1stDVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ÝÇ½³èÆ°¤È¤·¤ÆÊÂ¹Ô¤·¤Æºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Íý·Ï¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(@maybe_yamada)¡¢¸ø¼°Instagram(@maybe.yamada)