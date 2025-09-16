「子どものパートナーだったらうれしい」と思う相手の出身大学ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもの幸せを願う親として、そのパートナーの経歴を少し気にしてしまうこともあるかもしれません。もし子どもが将来、パートナーを紹介してくれたとき、出身大学を聞いて「すごい」「うれしい」と感じるのはどの大学なのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の10〜70代の男女300人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「子どもがパートナーとして連れてきたら、すごい・うれしいと思う相手の出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【15位までの全ランキング結果】
回答者からは「まじめに勉学に励んでかつ人当たりも良さそうなため」（40代女性／東京都）、「話をして楽しそうに思うから」（50代女性／愛知県）、「将来が安泰」（50代女性／京都府）、「頭が良く将来安定した仕事をしていそうな人を連れてきてくれたら頼もしいため」（10代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「学力や知識レベルが高く、将来の安定性や考え方の幅広さに安心感があるから」（30代女性／東京都）、「何も心配する事なさそう」（30代女性／大阪府）、「自慢できる！絶対に頭が良いし、知らない人はいないはずなので誇らしい」（40代女性／兵庫県）、「努力できる人だと感じて、安心して任せられるからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
