中国の農業科学技術の革新レベル、世界トップクラスに

中国国務院報道弁公室が9月16日午前に開いた記者会見において、農業農村部の責任者は、中国の農業科学技術革新の全体的なレベルが世界のトップグループに入ったと紹介しました。

責任者によると、中国は目下、中央から地方まで比較的完備された農業科学技術革新システムを構築しており、農業科学関連の研究機関は800カ所以上、研究者は12万人を超えるとのことです。また重要な核心技術は、比較的早い段階でブレークスルーを実現しました。緊急の生産が必要とされる重要な品種を育成し、農作物の自主選択育成品種面積が占める割合は95%を超えました。先進的かつ実用的な農業機械、大馬力のトラクター、梱包式綿花収穫機などを開発し、いずれも生産第一線での導入に成功しました。企業が主導する産業界・大学・研究機関の深い融合が着実に推進されています。目下研究されている国家農業科学技術プロジェクトでは、参加企業が1000社を超え、参加組織全体の51％を占めています。

農業農村部の張興旺副部長は、「全国にはすでに50の現代農業産業技術体系が構築されており、毎年300件の農業主導品種、主要な推進技術、重大なけん引技術を選定、推奨し、農業生産者に選択可能でカスタマイズされた技術リストを提供している」と語りました。（提供/CRI）