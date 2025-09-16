「年齢不詳に若い」高岡早紀、娘の誕生日に最新ショット公開「綺麗だけどもっと良い写真あったやろ笑」
俳優の高岡早紀さんは9月14日、自身のInstagramを更新。プライベートの美貌を公開しました。
【写真】高岡早紀の輝く美貌
ほかには、「娘さんのお誕生日おめでとうございます」「素敵な年でありますように」「美しい」「家族みんなが元気と笑顔でお祝い」「素の表情、可愛い。若くいてほしいですね」「すてき」「年齢不詳に若い」「え、娘さんかと思いました」との声が寄せられました。また一部では「綺麗だけどもっと良い写真あったやろ笑」というった声も。
(文:中村 凪)
【写真】高岡早紀の輝く美貌
「素の表情、かわいい」高岡さんは「娘のバースデーディナー。家族揃ってお祝い」とつづり、自身の1枚の写真を投稿。ワインを持った笑顔のソロショットです。夕日が差し込む落ち着いたレストランでディナーが始まる前でしょうか。ナチュラルメイクで優しい表情を見せています。コメント欄では「え、娘さんかと思いました」との声が上がるほど、52歳とは思えない若々しい姿です。
娘との買い物コーデ披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している高岡さん。8月31日の投稿では「娘と夕飯の買い出し」と、普段着のコーディネートを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)