¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ËÜµòÃÏ2Ï¢Àï¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡õÂç´ØÍ§µ×¤Îº¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤Ç°ìµ¤¤ÎV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¸º¤é¤·¤Ø¡¡¡Ö1»î¹ç¤Î½Å¤ß¤Ï¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ËÜµòÃÏ2Ï¢Àï¤Ë¡¢2·å¾¡Íøº¸ÏÓ¥³¥ó¥Ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç10¾¡¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£18Æü¤Î2°ÌÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤12¾¡¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤À¡£Íê¤ì¤ëÀèÈ¯¤ÎÃì¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö11¡×¤ò°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤¹2Æü´Ö¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦45¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡£16Æü¤ËËÜµòÃÏ¤ÇÄ´À°¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤¤¤¾õ¶·¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤òËè»î¹ç¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¤À¤±¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏÏ»²óÅÓÃæ¤Ç¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7¼ºÅÀKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨1¡¦70¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÂç´Ø¤â¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î11Æü¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï2²ó4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤ÇKO¡£8·î26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤â6¼ºÅÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¾¯¤·»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ÅÐÈÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤·¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èº£²ó¤Ø¤Î³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê14»î¹ç¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£Âç´Ø¤Ï¡Ö1»î¹ç¤Î½Å¤ß¤Ï¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤ë¡£Î¾º¸ÏÓ¤¬°ÕÃÏ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë