バスケットボールB2リーグの新シーズンが来月開幕します。

鹿児島レブナイズはおととい14日、練習試合・プレシーズンゲームに臨みました。

ホームでのプレシーズンゲーム。勝利なしで迎えた、全4試合の最終戦。相手は、B3の岡山です。序盤、ディフェンスをリング近くに引き付けて、新加入・多田。

日本人エース候補が点を奪うと、新加入のビッグマン2人も見せます。チェコ代表経験のあるアウダが、ブロックショット。さらに、ヨーロッパリーグで経験を積んできたシャーマが、ディフェンスの上からたたき込みます。

しかし、連続で3Pシュートを許すと、中盤、一時逆転されます。

それでも、直後に藤田。すぐにリードを奪い返すと、スティールで味方の攻撃に繋げ、再び3P。最古参の選手が流れを引き寄せます。

そして、最後はエース・ゲインズ・ジュニアのダンク。

シーズン開幕を前に、ファンに勝利を届けました。

（藤田浩司選手）「プレシーズンだが、やっと勝ててよかった。シーズン開幕までにはいいチームになると思うので、期待して待っていただければと思う」

今月23日にアウェーでB1の佐賀と対戦し、シーズン開幕に向かいます。開幕戦は来月4日です。

