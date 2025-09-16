【基準地価】淡路島全体で34年ぶり住宅地・商業地が上昇も「島内格差」浮き彫りに…北西部はパソナの開発などで活性化も中部では大幅下落

７月１日時点の土地の価格で土地取引の目安となる「基準地価」が、９月１６日に発表されました。



関西の商業地トップは６年連続、ＪＲ大阪駅北側のグランフロント大阪南館で、１平方メートルあたり２４５０万円でした。



商業地の地価上昇は神戸市でもみられました。再開発が行われているＪＲ三ノ宮駅前では９．３％上昇。４月から神戸空港で国際便が就航するなど、外国人観光客の増加も地価上昇を後押ししました。





同じ兵庫県内で異変が起きていたのが、淡路島です。３４年ぶりに島全体で住宅地と商業地の基準地価が上昇しました。淡路島の西海岸では、今年に入ってからホテルや飲食店など新たな施設が次々と誕生しています。島の北西にある淡路市野島蟇浦では人材派遣大手のパソナグループが観光施設や飲食店を続々と開業するなど土地の取引が活発となり、基準地価が１２．９％上昇。県内商業地で２番目の伸び率です。いまでは大勢の観光客が訪れ、なかでもハローキティをテーマにした観光施設は午前１１時のオープン直後から家族連れなどでにぎわっていました。（埼玉からの観光客）「地元の方から、ここは子どもが喜ぶから連れていったほうがいいですよと教えてもらった。（Ｑ旅行先に淡路島を選ばれたのは？）来てみたかったので。景色もキレイですし。楽しかったです。意外と広いんだなと思いました」街がにぎわっていることに地元の人は…（地元住民）「にぎわってる人たちと地元の人たちの交流があまりない。まだ地元に溶け込んでいない」一方で、淡路島の中央に位置する洲本市では、県内の商業地で最も高い下落率となりました。洲本市の中心部にある商店街では、シャッターを閉じた店が多く見られます。高齢化が進み、事業承継がうまくいかないなどの理由で昔ながらの商店街が衰退しているといいます。（地元住民）「淡路島の北のほうは注目されて、パソナが来たり開発されているが、洲本はちょうど中間で、そういう機運がまだない。洲本もそのうち順番が回ってこないかなとは思っています」同じ淡路島のなかでも明暗が分かれる結果となりました。