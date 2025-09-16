作家の岩下尚史氏（64）が16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演。「2ちゃんねる」を見て参考にしていると明かした。

番組では、俳優の阿部寛がかつて、ネット掲示板の「2ちゃんねる」のコメントを見て演技の参考にしていたことを取り上げた。

「2ちゃんねる」を見て的確だなと思うことはあるかと聞かれた岩下氏は「ありますよ」と言い、テレビに出始めた12〜3年前には「家族もいないし、マネジャーさんも付いていなかったから、誰も何も言ってくれないから、2ちゃんねる見て、なるほどなあ、と思うご意見あったもん」と語った。

何に対して「なるほど」と思ったのかと聞かれると共演者との関係性や服装など「数限りなく」とした。また、服装については「蝶ネクタイ。ボウタイで、普通に締めていたら“手結びをアピールしているからパッチン止めの方がいい”なんて言われてさ。パッチン止めなんて持っていないから買いに行ったわよ。三越に。テレビって大衆が見るものだから、パッチン止めの方がいいんだなってさ」と例を上げた。

一方元女子プロレスラーでタレントの北斗晶は「絶対見ないようにしているの。どうせ悪口しか書いていないと思っているから」と語ったが「私見ないようにしているのに、全部先生が教えてくれるの」と、岩下氏から知らされるとした。

岩下氏は「2ちゃんねる」が17年に「5ちゃんねる」になってからは、「5時に夢中！」の書き込みが激減していると語ると、MCの大島由香里アナウンサーが「Xに移行したんですよ」と説明していた。