ºÎ»»°²½¤Ç»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¡¢¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤é¤¬¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ê¤É·Ð»º¾Ê¤ËÍ×Ë¾
¡¡»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Î´ë¶ÈÏ¢¹ç¤¬¹ñÆâ£³³¤°è¤Ç¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤é¤Ï£±£¶Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òË¬¤ì¡¢¸Å²ìÍ§°ìÏºÉûÂç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ±Âà¤òËÉ¤°¤¿¤áÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä»ö¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡»°É©¾¦»ö¤Ê¤É¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Ë¹ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸øÊçÂè£±ÃÆ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤ò°µÅÝ¤¹¤ë°ÂÃÍ¤Ç£³³¤°è¤òÍî»¥¤·¤¿¤¬¡¢ºÎ»»°²½¤òÍýÍ³¤Ëº£Ç¯£¸·î¤ËÅ±Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸Å²ì»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÏËÁÆ¬¤Î¤ß¸ø³«¤µ¤ì¡¢²Ö³Ñ»á¤é¤¬Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£Í×Ë¾½ñ¤Ï¸øÊç¤ÎÂè£²¡¢Âè£³ÃÆ¤ÎÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÀÄ¿¹¡¢»³·Á¡¢¿·³ã¡¢Ä¹ºê¤Î£´¸©ÃÎ»ö¤È£·»ÔÄ®¤Î¼óÄ¹¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£²Ö³Ñ»á¤Ï¡ÖÂè£²¡¢£³ÃÆ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤ÇÅ±Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»ö¶È´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÁáµÞ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸Å²ì»á¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤òºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¡¢ºÆ¸øÊç¤Ë¸þ¤±¡¢Å±Âà¤ÎÍ×°ø¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌÌ²ñ¸å¡¢²Ö³Ñ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÂè£²¡¢Âè£³ÃÆ¤Î»ö¶È¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÃÏ¸µ¤ÏÈó¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¹ñ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Ä¶À°È÷¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£